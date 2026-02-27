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Семак заявил, что рассчитывает на новичков «Зенита» в матче против «Балтики»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Балтикой» рассказал об адаптации новичков питерской команды.

«Конечно, хотелось бы, чтобы ребята пришли пораньше, но в целом они потихоньку вливаются в нашу игру, адаптируются и к чемпионату, и к уровню команд, против которых придется играть. Мы должны давать им определенное время, чтобы они быстрее набирали свои кондиции», — сказал Семак во флеш-интервью.

Тренер также оценил готовность защитника Игоря Дивеева и нападающих Джона Джона и Джона Дурана, которые попали в стартовый состав.

«У каждого из новичков, которые выйдут сегодня в стартовом составе, своя отдельная история. Думаю, что Игорю Дивееву проще — он адаптирован к нашему чемпионату и достаточно много сыграл предсезонных матчей. Джону Джону пришлось прилетать, улетать, поэтому у него немного скомканная подготовка получилась, как и у Джона Дурана. Но в целом это игроки, на которых мы рассчитываем. Посмотрим в официальных матчах, насколько они сейчас готовы», — добавил он.

Матч «Зенита» и «Балтики» пройдет в пятницу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 35 очков и пятая строчка.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.«Зенит» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

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Сергей Семак
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ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

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И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
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Родина

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