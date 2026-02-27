Семак заявил, что рассчитывает на новичков «Зенита» в матче против «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Балтикой» рассказал об адаптации новичков питерской команды.

«Конечно, хотелось бы, чтобы ребята пришли пораньше, но в целом они потихоньку вливаются в нашу игру, адаптируются и к чемпионату, и к уровню команд, против которых придется играть. Мы должны давать им определенное время, чтобы они быстрее набирали свои кондиции», — сказал Семак во флеш-интервью.

Тренер также оценил готовность защитника Игоря Дивеева и нападающих Джона Джона и Джона Дурана, которые попали в стартовый состав.

«У каждого из новичков, которые выйдут сегодня в стартовом составе, своя отдельная история. Думаю, что Игорю Дивееву проще — он адаптирован к нашему чемпионату и достаточно много сыграл предсезонных матчей. Джону Джону пришлось прилетать, улетать, поэтому у него немного скомканная подготовка получилась, как и у Джона Дурана. Но в целом это игроки, на которых мы рассчитываем. Посмотрим в официальных матчах, насколько они сейчас готовы», — добавил он.

Матч «Зенита» и «Балтики» пройдет в пятницу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 35 очков и пятая строчка.

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