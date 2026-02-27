Дивеев, Дуран и Джон Джон дебютируют за «Зенит» в РПЛ в матче с «Балтикой»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Балтики» на матч 19-го тура чемпионата России, который откроет вторую часть сезона-2025/26.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

За питерцев в этом матче дебютируют нападающие Джон Джон, Джон Дуран, а также защитник Игорь Дивеев, которые присоединились к команде в зимнее трансферное окно.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, Петров, Хиль.

Сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 35 очков и пятая строчка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

27 февраля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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