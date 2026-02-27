Мажич рассказал о визите представителей ФИФА и УЕФА на сборы российских судей
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как прошли сборы российских судей.
«Это были классные сборы в отличных условиях и для судей Первой лиги, и для судей РПЛ. Было достаточно времени плодотворно поработать, и мы по-максимуму использовали возможность провести с пользой почти две недели.
У нас хорошие отношения с ФИФА и УЕФА. Руководитель департамента ФИФА Массимо Бузакка с удовольствием приехал на сбор судей Первой лиги. К сожалению, он не смог остаться и пообщаться с судьями РПЛ, поскольку в эти же сроки проходил отбор для судей из Азии, Африки и Океании.
Зато смогли приехать другие специалисты. Например Кристиано Чиарделли из Италии. Он говорил о тенденциях современного футбола, особенностях тактики. Обсуждали с ним новых игроков, которые приехали в Россию в этот зимний перерыв. Несколько дней с нами провел Массимилиано Иррати, который руководит проектом ВАР в ФИФА, а также инструктор ФИФА и член ЭСК РФС — Равшан Ирматов. В сборе также принял участие инструктор УЕФА Алан Сноди в рамках курирования России по судейской конвенции УЕФА. Психолог ФИФА Джессика Меренда, которая работает с судьями ФИФА в рамках чемпионата мира по футболу, протестировала судей и поговорила с ними о том, как контролировать стресс, как лучше восстанавливаться после игры и физически, и ментально. Это ведь очень сложно, особенно после ошибки. Уже 27 февраля начинается вторая часть сезона, впереди 12 туров, и все должны быть готовы», — сказал Мажич «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0