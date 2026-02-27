Мажич рассказал о визите представителей ФИФА и УЕФА на сборы российских судей

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как прошли сборы российских судей.

«Это были классные сборы в отличных условиях и для судей Первой лиги, и для судей РПЛ. Было достаточно времени плодотворно поработать, и мы по-максимуму использовали возможность провести с пользой почти две недели.

У нас хорошие отношения с ФИФА и УЕФА. Руководитель департамента ФИФА Массимо Бузакка с удовольствием приехал на сбор судей Первой лиги. К сожалению, он не смог остаться и пообщаться с судьями РПЛ, поскольку в эти же сроки проходил отбор для судей из Азии, Африки и Океании.

Зато смогли приехать другие специалисты. Например Кристиано Чиарделли из Италии. Он говорил о тенденциях современного футбола, особенностях тактики. Обсуждали с ним новых игроков, которые приехали в Россию в этот зимний перерыв. Несколько дней с нами провел Массимилиано Иррати, который руководит проектом ВАР в ФИФА, а также инструктор ФИФА и член ЭСК РФС — Равшан Ирматов. В сборе также принял участие инструктор УЕФА Алан Сноди в рамках курирования России по судейской конвенции УЕФА. Психолог ФИФА Джессика Меренда, которая работает с судьями ФИФА в рамках чемпионата мира по футболу, протестировала судей и поговорила с ними о том, как контролировать стресс, как лучше восстанавливаться после игры и физически, и ментально. Это ведь очень сложно, особенно после ошибки. Уже 27 февраля начинается вторая часть сезона, впереди 12 туров, и все должны быть готовы», — сказал Мажич «СЭ».