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Судейство

Мажич рассказал о визите представителей ФИФА и УЕФА на сборы российских судей

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как прошли сборы российских судей.

«Это были классные сборы в отличных условиях и для судей Первой лиги, и для судей РПЛ. Было достаточно времени плодотворно поработать, и мы по-максимуму использовали возможность провести с пользой почти две недели.

У нас хорошие отношения с ФИФА и УЕФА. Руководитель департамента ФИФА Массимо Бузакка с удовольствием приехал на сбор судей Первой лиги. К сожалению, он не смог остаться и пообщаться с судьями РПЛ, поскольку в эти же сроки проходил отбор для судей из Азии, Африки и Океании.

Зато смогли приехать другие специалисты. Например Кристиано Чиарделли из Италии. Он говорил о тенденциях современного футбола, особенностях тактики. Обсуждали с ним новых игроков, которые приехали в Россию в этот зимний перерыв. Несколько дней с нами провел Массимилиано Иррати, который руководит проектом ВАР в ФИФА, а также инструктор ФИФА и член ЭСК РФС — Равшан Ирматов. В сборе также принял участие инструктор УЕФА Алан Сноди в рамках курирования России по судейской конвенции УЕФА. Психолог ФИФА Джессика Меренда, которая работает с судьями ФИФА в рамках чемпионата мира по футболу, протестировала судей и поговорила с ними о том, как контролировать стресс, как лучше восстанавливаться после игры и физически, и ментально. Это ведь очень сложно, особенно после ошибки. Уже 27 февраля начинается вторая часть сезона, впереди 12 туров, и все должны быть готовы», — сказал Мажич «СЭ».

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Футбол
РПЛ
Милорад Мажич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
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 5
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П
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 4
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Юрий Горшков

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 3
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