Семак — об игре «Зенита»: «Старт сезона получился скомканным»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игре команды в сезоне-2025/26.

— Можно ли игру «Зенита» на старте сезона описать как аморфную?

— Старт сезона получился скомканным, потому что предсезонку мы играли по одной схеме, а потом по ходу сезона пришли Вендел и Жерсон, получил травму Луис Энрике. Второй момент — психологическое давление. Упустили победы над «Рубином», ЦСКА, проиграли «Ахмату». Ребятам не хватает легкости и уверенности в себе. Но единственный путь — терпеть и работать. Чтобы игроки, которые сегодня не готовы на 100 процентов, набирали форму и доказывали свое место в стартовом составе.

— Каким словом охарактеризовал бы старт сезона для «Зенита»?

— Конечно, отрицательно. Были матчи, где мы недобрали очков. Сегодня плюс в том, что в меньшинстве мы смогли сравнять счет. По другим матчам вопросов к игре меньше, но не везде был результат.

«Зенит» в пяти матчах набрал 6 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.