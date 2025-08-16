Семак: «Кому нужно удаление в таком матче? Не согласен с ним абсолютно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с удалением Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

На 52-й минуте защитник «Зенита» получил вторую желтую карточку.

— Есть ли у вас вопросы к арбитру?

— Можете обратиться к статистике, каждый сезон вопросы у нас есть. Удаление в таком матче — кому оно нужно? Не было акцентированного надавливания... Пенальти — тоже очень спорный момент. Сложно сказать. Но по поводу красной карточки Дугласу, я не согласен абсолютно, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.