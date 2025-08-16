Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

16 августа, 19:52

Семак: «Кому нужно удаление в таком матче? Не согласен с ним абсолютно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и игроки «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с удалением Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

На 52-й минуте защитник «Зенита» получил вторую желтую карточку.

— Есть ли у вас вопросы к арбитру?

— Можете обратиться к статистике, каждый сезон вопросы у нас есть. Удаление в таком матче — кому оно нужно? Не было акцентированного надавливания... Пенальти — тоже очень спорный момент. Сложно сказать. Но по поводу красной карточки Дугласу, я не согласен абсолютно, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Зенит

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vladimir Dzhuromsky

    Извиняюсь, конечно Акрон, что-то память после коронавируса барахлит.

    18.08.2025

  • Фирсыч

    Вы какой год вспомнили? Амкара давно не существует.

    17.08.2025

  • оппонент

    На то и есть спорный момент, когда мнения разные. Для разрешения таких ситуаций есть судья. Квалификация судей под стать уровню участников чемпионата. Ну а разговоры про админресурс, купил и прочее соответствуют состоянию общества в стране, где насаждаются вражда, настроение подозрительности во всём, конспирология, где дилетанство бок о бок с профессионализмом.

    17.08.2025

  • Армогидец

    Да тут даже спорить нечего... Вторая жёлтая карточка показана после метрового офсайда. Тот кто это игнорирует - просто дебил. Второй пенальти - совершенно левый. Оба игрока одинаково не успевали к мячу.

    16.08.2025

  • Palacios

    Правда? Посмотри сколько Спартаку удалений аыстпвили5в начальных турах? Все полумоменты на ЖК

    16.08.2025

  • Palacios

    Глупый и никчёмный веган.

    16.08.2025

  • А двойное касание конечно вопросов не вызывает ? ))

    16.08.2025

  • Павел Пушган

    Накинулись на Семака, а он вполне понятные вещи сказал. Второй жёлтой там не было с нарушением никто не спорит. И пеналь в ворота зенита ну ооочень натянутый, может и есть камера с которой его видно, но из трансляции сколько не повторяли чистая игра двух соперников в мяч.

    16.08.2025

  • Стрелец 63

    После удаления Маркиньоса с Балтикой даже не заикайтесь!

    16.08.2025

  • Стрелец 63

    Как у Маркиньоса в игре с Балтикой? Что ж там радовались? Вот оно вам и аукнулось. Один в один.

    16.08.2025

  • svs

    Вторая карточка после офсайда. Вот что бесспорно 100%

    16.08.2025

  • lenin.vowa2018

    У Спартака в каждой игре удаляют, иногда и двоих. Это были видимо нужные удаления. И кстати, с чего Семак решил что не было продавливания, когда оно было, ВЕСЬ носок бутсы Умярова был под бутсой зенитовца.

    16.08.2025

  • Павел Леонидович

    :clown:

    16.08.2025

  • Александр Солодовников

    Я тоже согласен , наступ был чисто символическим , рисовки там было на открытый перелом ноги....

    16.08.2025

  • SPT

    Есть вопросы по пенальти!? Скорее - да! Карточка вторая Дугласу за очевидное нарушение! Сомнений нет.

    16.08.2025

  • Корнелий Шнапс

    А если бы эти карточки были показаны спартаковцу, он тоже сказал бы, что не надо удалять?

    16.08.2025

  • Андрей Кадулин

    Интересно Семак на игру установку даёт или надеется что бразильцы не забыли чему там учили

    16.08.2025

  • ura1956

    Не футбол, а муета с пенальтями. Кто больше упадёт, тот и выигррал...

    16.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Скажите, а у вас есть что-нибудь вегетарианское?

    16.08.2025

  • analytica

    А мы, болельщики Зенита, не согласны с тем, что такое чудо является главным тренером этой команды. Дзюба, Азмун, Иванович и Ракицкий, а потом Клаудиньо, Вендел и Малком долго не давали этому чуду превратить Зенит в Уфу. Но когда их не стало, и ему купили игроков пожиже (хотя и подороже), он-таки превратил. Стоимость состава Зенита 200 млн евро, а играют как будто все вместе стоят от силы 20 млн. Позорище!

    16.08.2025

  • gmn8383

    :clown:

    16.08.2025

  • panchich

    Спартак от таких строгостей пострадал, как никто другой.

    16.08.2025

  • Fanatico

    Удаление в таком матче — кому оно нужно? аргумент конечно серьезный, как шелуха от семечек на петровском

    16.08.2025

  • Vladimir Dzhuromsky

    Просто с карточками все очень субъективно, нужно что-то делать с этим. Например, когда удалили Хлусевича за две желтые, то до этого не показалии вторую желтую игроку Амкара, а на тот момент у Хлусевича не было еще ни одной. Если там не показал, то и здесь не показывай. Так можно легко изменять течение игры в нужную сторону. Желтую Сантосу, конечно, не нужно было показывать.

    16.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Можете обратиться к статистике, каждый сезон вопросы у нас есть.____ Сергей Богданович настоятельно требует обратиться к статистике. И действительно, вроде как больше всего несправедливости допускается против Зенита. А как эта статистика набивается? Правильно, Зенит после каждого матча, проигранного, выигранного подаёт массу протестов на решение судей. Не важно, повлияли они на результат или нет. А это всё копится и копится. Ну и к чему это привело? Что каждый раз это можно на это ссылаться? И оправдываться? И как это помогает?

    16.08.2025

  • Юмнов

    Так потому веган и не согласен, - нельзя было удалять!

    16.08.2025

  • Юмнов

    Вот и вся логика кухни Газпрома: в этой игре не надо было за такое удалять, - ну, мало ли, наступил.... Но без продавливания. А вот в другом матче за такое надо удалять - и не важно, что без продавливания. Короче, судья смотреть обязан: какие команды на поле и кто кому наступил.

    16.08.2025

  • Za Dinamo

    Да Серожа привык ты , что вам подсуживают, болельщик Динамо

    16.08.2025

  • Alexander Loginov

    Удвление точно такое же как в матче Спартак - Балтика. Пропущенный линейным офсайд, нарушение, вторая желтая, ВАР не имеет права вмешиваться. Тогда ошибка была против Спартака, визг стоял. Сейчас в пользу Спартака, да еще и против Зенита. И? Это отменяет мировой судейский заговор против Спартака? Или нет?

    16.08.2025

  • Владимир Шикалев

    из вне игры.

    16.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    как приклеился к месту наставника ---игры нет --только треп и всякая ересь

    16.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    давно пора гнать и пинком семака

    16.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    ...уходи горе тренер --не позорься ..

    16.08.2025

  • djynt

    мудачок

    16.08.2025

  • Андрей Кадулин

    Семак ты сам провалил матч,Глушенков и Шилов бегущие футболеров сидят на лавке тихоходоы гуляют по полю

    16.08.2025

  • rrm1981

    С чего это? Потому, что вам захотелось? Умярыч даже не упал в этот раз. Но через 25 минут решил, что падать нужно непременно :)

    16.08.2025

  • Geyyt444

    +(Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    16.08.2025

  • djynt

    Перед взятием ворот должны смотреть. Это продолжение предвзятого судейства

    16.08.2025

  • Чернобог

    Ваши мнения и ваши ожидания - это ваши проблемы. Физрук, пора тебе отсосаться от кормушки, не далёк тот час, когда мы сможем лицезреть твою бездарность в команде без админ ресурса и без пачки угольных ребят! Вот тогда и побачим!!

    16.08.2025

  • rrm1981

    Только с вашей ущербной точки зрения. Еще скажите, что пенальти на Умяре Умярове был. Шлюхан грамотно упал на пеналь. Но да, был первый на мяче.

    16.08.2025

  • rrm1981

    Вторая крайне спорная, обычный фол в центре поля, игрок убегал от ворот соперника. Обычный штрафной.

    16.08.2025

  • seiko

    По мнению семки бомжам вообще не должны показывать какие-либо карточки!! Он пойдёт жаловаться миллеру?

    16.08.2025

  • rrm1981

    Потому, что на красную не тянуло, а желтую ВАР смотреть не имеет права.

    16.08.2025

  • uAl

    показывает, что человек умный. Зениту надо Аршавина

    16.08.2025

  • uAl

    поставьте Шаву. он намного прикольнее, и чувство юмора у него классное.

    16.08.2025

  • uAl

    уйди вон, Семак, лиз газпромовских

    16.08.2025

  • AZ

    Ну, это Семак зря. Вот Андрей Сергеич сказал: мог пожалеть. Но не пожалел. А значит, абсолютной ошибки не было уж точно. Претензии нужно предъявлять Сантосу.

    16.08.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    сирожка, хватит ныть! кому нужен такой тренер, если с самым сильным подбором игроков, ты умудрился превратить клуб в уровень Уфы? у тебя люди не знают даже как выйти из своей штрафной! прикинь. пару перепасовок и судорожный вынос на чужую сторону поля, где мяч подбирает соперник и накатывает атакой. игра постоянно поперек и назад, очень медленные перемещения по линиям. мало адресатов для паса. все стоят как будто не игроки, а случайные зрители, оказавшиеся на поле. и так в каждом матче безоносительно какой соперник. тебе самому-то не стыдно?

    16.08.2025

  • Странник-777

    Кому нужны были три удаления спартаковцев?

    16.08.2025

  • ALEX1984

    Спартак головного мозга ...

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Причём стадом залетают комментируют и лайки под своими вбросами накручивают

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Выдрали ради срача и хайпа из контекстаа свиньи как всегда оскорбляют Семака

    16.08.2025

  • Генри

    Да! Можно удалять до 4го тура! А это уже пятый)) И не игроков зенита!

    16.08.2025

  • Gordon

    Да хорош :)))) Кроме пропуска одного фола на Маркиньосе и одного неправильно назначенного на Мартинсе (оба в центре поля) великолепное судейство.

    16.08.2025

  • Генри

    Правильно, Серёжа! В Таком Матче удалять никого нельзя, ведь уже пятый тур! Можно играть как угодно грубо!))

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Надо брать 100500-го помощника по удалениям

    16.08.2025

  • Gordon

    Неправда. Акцентировано и резко. Чистейший фол на жёлтую. Абсолютно бесспорный.

    16.08.2025

  • Gordon

    Более бесспорных обеих ж.к. даже придумать трудно. Лишний раз убеждаюсь в том, что в мясных продуктах содержатся вещества, необходимые для функционирования головного мозга.

    16.08.2025

  • djynt

    Матч тв оборзел в конец. Игра в москве - выступает сотрудник зенита и их прилипала. Дмитриев должен послать их а не болтать с ними.

    16.08.2025

  • Gordon

    Понеслась:)))))

    16.08.2025

  • djynt

    Всю игру решения в пользу болотных. Вся борьба в сторону зенита; либо нарушение у спартака либо его не ту зенита.

    16.08.2025

  • Чуев Чуев

    Телу в черном вообще закончить с судейством!

    16.08.2025

  • rashton22

    а что, есть матчи, где можно удалять? А в этом не надо было? Интересная логика!Ну Семак, что-то совсем роплыл. Прямо видно, как боится, что снимут.

    16.08.2025

  • djynt

    Опасную игру перед голов дельфина смотреть вар не стал. Почему, кто знает?

    16.08.2025

  • uAl

    не люблю зенит. ну не было там для второй желтой, наступил на край бутсы

    16.08.2025

  • spar001

    "обратиться к статистике, каждый сезон вопросы у нас есть. Удаление в таком матче — кому оно нужно?"... Богданыч, а давай глянем статистику первых твоих тренерских 4-ех чемпионств в Зените?.. Мм?

    16.08.2025

  • sargon

    Иди лечись... в край а...ел. Чистое удаление

    16.08.2025

  • Evgeny Trostin

    Глушенкова убрали при 2:0 на выезде в Казани. Без него ни одной победы.

    16.08.2025

  • Aleks68

    В Питере пить))))......ныть...

    16.08.2025

  • Dexterous

    В смысле - там две чистые желтые карточкиЧ в совокупности удаление. Только физрук это оспаривает - даже ни один болела Зенита не написал коммент по этому поводу. Поизносился Богданыч - пора на покой

    16.08.2025

  • Saypin

    Сельдереич уволься сам)))))

    16.08.2025

  • TokTram_

    Не хочешь удаления - не фоли. Что за идиотский комментарий? Опять овощей пережрал?

    16.08.2025

    • «Спартак» — «Зенит»: гол красно-белых правильно отменен. Но правильно ли назначен пенальти?

    Семак — об игре «Зенита»: «Старт сезона получился скомканным»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости