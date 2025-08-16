Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча «Спартак» — «Зенит»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).
— Извиняюсь, что мистер не смог присутствовать сегодня здесь. У него есть определенные личные обстоятельства. Приношу свои извинения, — сказал на пресс-конференции помощник Станковича Ненад Сакич.
«Спартак» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином» 23 августа.
Новости