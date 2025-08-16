Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

16 августа, 19:55

Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча «Спартак» — «Зенит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

— Извиняюсь, что мистер не смог присутствовать сегодня здесь. У него есть определенные личные обстоятельства. Приношу свои извинения, — сказал на пресс-конференции помощник Станковича Ненад Сакич.

«Спартак» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином» 23 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Зенит
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Garryman

    Черчесов провел две игры с Ахматом и набрал очков больше, чем Станкович со Спартаком - за пять игр.

    17.08.2025

  • Garryman

    Тем не менее, уже второй год видно, что Станкович умеет настроить спартаковцев на игру с Зенитом лучше, чем Семак - зенитовцев.

    17.08.2025

  • Борис Игоревич

    Личные причины? Сербский боров обосралсо? :rofl::rofl:

    17.08.2025

  • Саша

    Деян восклицал: "Куда хотим туда ходим! И можем, если надо, "срыгнуть"!" Сергей возражал:"Мы в Нирвану уходим! Такой проложен на карте путь!"

    17.08.2025

  • Marty Friedman

    следующий тур в Казани, после которого, главное дело "дома" ничего не забыть при отъезде в Италию

    17.08.2025

  • Marty Friedman

    думаю, чемодан-таки есть в загашнике...поведение нервно-истерическое, это да...

    17.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    В точку!

    17.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Талалаев тренер Балтики, пусть ей и занимается!

    17.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Ну, Станкович ясно - тот еще кадр. А игроки что, в сторонке? Это не мы, это всё он...

    17.08.2025

  • вперёд Спартак!

    Не захотел объяснять позорную ничью в матче при подавляющем преимуществе Спартака. Во флеш интервью Деян сказал, что Спартаку не везёт... В определённой степени это действительно так, но ведь не выигрываем уже 4 матч подряд... Посмотрим что будет через неделю в Казани.

    17.08.2025

  • Valekka

    Мистер????!!!! Все анусы московских путан затряслись от смеха!!!

    16.08.2025

  • Саша

    Пять очков ведь очень много За пять матчей получить! Может быть не так xyeво, Может начинаем жить?

    16.08.2025

  • одьлинэ

    У него личные обстоятельства. Наверно, просто в туалет приспичило именно в этот момент . Верю, бывает.

    16.08.2025

  • Михаил Т

    Не умеешь срать, не мучай жопу

    16.08.2025

  • Юмнов

    Всё-таки психанул. Хорошо что без карточки. Но со штрафом. Это просто однозначно.

    16.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Самое ужасное, если это конец для Станка, что поставят опять случайного человека. Взяли бы действительно Талалаева например, видно же что талант тренера у него есть. Смотрю на Галактионова в Локо, и так приятно видеть русского талантливого тренера, красота. Так почему же в Спартаке постоянно ищут где-то там, когда можно и здесь всё необходимое найти, если хорошо поискать?

    16.08.2025

  • Юмнов

    Очень надеюсь на это. Теряем время.

    16.08.2025

  • Юмнов

    Соглашусь. Скорее он нахер, чем мистер. Как вариант, чмоня.

    16.08.2025

  • Burah

    Как бы донести до Станковича... Когда по твоему мнению творится несправедливость, то устраняться - показатель слабости. Тедеско на этом же погорел, когда получил в лицо от быдла из Сочи. Казалось бы, славянин, должен понимать, но, видимо, европейский опыт...

    16.08.2025

  • Bibliotekar

    Если понятно, что тренера будут менять, то в чем смысл ждать, нужно активно собеседовать кандидатов на эту должность

    16.08.2025

  • Bibliotekar

    Непрофессионально. В Италии он бы не стал так делать

    16.08.2025

  • sidnet78

    а рыжий??

    16.08.2025

  • Александр Коваль

    Если не сейчас увольнять, то когда?

    16.08.2025

  • sidnet78

    ты это кому?

    16.08.2025

  • DmitryStill

    Ну, подотрись. Зачем на всеобщее обозрение это выставлять?

    16.08.2025

  • Игорь Малышев

    А у Спартака другие бывают? Их по степени истеричности подбирают, не?

    16.08.2025

  • sven

    это правда или думаешь так ?

    16.08.2025

  • DmitryStill

    Уебище. Убейся уже сам

    16.08.2025

  • embrion61

    мистер мудло

    16.08.2025

  • DmitryStill

    Шакал. Который еще и кубанским флагом прикрывается

    16.08.2025

  • DmitryStill

    Интересно будет всю эту херню услышать лично. Глаза в глаза

    16.08.2025

  • DmitryStill

    Ты адресок свой напиши. Я недалеко. В ваших краях сегодня

    16.08.2025

  • DmitryStill

    Чмо трусливое!

    16.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Личные - это подсчёт размера неустойки при увольнении по собственному с завтрашнего дня?

    16.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Пошел к памятнику Старостиных. Прощения просить.))

    16.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    обосрался?))

    16.08.2025

  • Циничный

    Тебе Пень Джаб.UA по-существу нечего сказать кроме бреда хохлопропаганды.

    16.08.2025

  • sven

    лишний миллион ему в Италии не помешает . а игры командной нет не в этом матче, а вообще нет ее

    16.08.2025

  • Sinaron

    С каких пор лысый шизоид стал мистером?

    16.08.2025

  • Camry163

    У Романцева тоже всегда помощники отдувались )

    16.08.2025

  • welkom1111

    Кто вас, таких уродов,наплодил?! Последний жлоб воспитанней тебя!...

    16.08.2025

  • analytica

    Сам себя под увольнение подводит.

    16.08.2025

  • Циничный

    Крещение Руси? И первой столицей Русского государства была Ладога ( это возле современного Санкт-Петербурга).

    16.08.2025

  • Семён Фадеич

    Он знает, что уходит. Ему теперь плевать на всё.

    16.08.2025

  • Олег 70

    мистер-чёрт порядочный)))

    16.08.2025

  • som173

    Неужто выгнали? Ну слава Богу! Как же долтал уже енто хряк сваей простой. Глупее тренера в Спартаке давно не было. Хе-хе!

    16.08.2025

  • knight templar

    Пока шла пресс-конференция он сидел в туалете, обсерился от волнений во втором тайме

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    салам, брат Тоха

    16.08.2025

  • Tokhir

    НАШ!!!!

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    крещение откуда началось? по вождю вопросов нет?

    16.08.2025

  • Морская свинка_1979

    какой он на хер мистер...........

    16.08.2025

  • ABF

    Он дебил в квадрате! Не трожь его, ему и так не здоровится....

    16.08.2025

  • Циничный

    Карта чуть раньше: страны Украина вообще нет и никогда не было.

    16.08.2025

  • андрей андреев

    Значит, все-таки, на выход. То-то он таким спокойным был во время матча..

    16.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Как не было?вели 2:1 и до удаления полностью переигрывали бомжей.И че вы как дети за эту неустойку?Он не мы нищеброды он за карьеру заработал не мало.Это эта неустойка капля в его море.

    16.08.2025

  • ABF

    Молодец! Всякому журналистскому говну давать это к Семаку!

    16.08.2025

  • Dron56

    Только что Станкович написал заявление обуходе. В понедельник обьявят.

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    а по-существу и сказать нечего Виват Писюлёвым

    16.08.2025

  • GGGARTH

    Походу всё...

    16.08.2025

  • sven

    командной игры как небыло , так и нет. да и видно что он мечтает о неустойке.

    16.08.2025

  • Ivan Ivanov

    В чём вина Станковича?Он заставил Макса пропустить в ближний или при счёте 2:1 в большинстве помешал нашим из 3х 100% моментов забить хотя бы 1?:thinking:

    16.08.2025

  • sidnet78

    сорян..я забыл..у вас же-глобус окраины. всего доброго..

    16.08.2025

  • berzulemic

    да пусть оба остаются) клоунада тоже нужна. тем более от самых богатых клубов. деньги , оказывается, решают не все. еще ум нужен

    16.08.2025

  • sven

    надеюсь уехал за билетом ?

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    мастак карта после распада СССР Крым -- Украина наш вождь -захватчик/агрессор/фашист интерпретируй как хочешь

    16.08.2025

  • Fanatico

    дембельский аккорд был эта игра

    16.08.2025

  • Geyyt444

    Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    16.08.2025

  • sidnet78

    глянь на карту

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    не спеши ты нас хоронить у нас дома есть дела©

    16.08.2025

  • Jean4

    Станок, пора домой! 5 очков в 5 матчах, зона стыков рядом. Хватит мучить команду и болельщиков.

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    а Крым чей?

    16.08.2025

  • sidnet78

    он этому в криворожском научился.. и многие верят

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    циничному это да по заголовку есть что добавить?

    16.08.2025

  • Динозаврик

    Так это уже стало для него нормой всех посылать...А долго бы он был тренерам в Италии если там также наплевал бы на порядки премьер лиги? Так почему КДК это терпит? Нещадно штрафовать цыгана!!!

    16.08.2025

  • Циничный

    Скорее где? А везде Зелибоба бегает жалуется и попрошайничает.

    16.08.2025

  • alex111

    Думаю , что после Рубина он уйдёт .

    16.08.2025

  • sidnet78

    я-хз,что у него на ноге, в носу, в голове..

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    и экзоскелет на ноги?

    16.08.2025

  • sidnet78

    по сцене.. которую расширили..

    16.08.2025

  • Деметрио

    Пошёл учить Барко бить пенальти.

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    откуда бегает?

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Yeбланов столько развелось

    16.08.2025

  • sidnet78

    ваш вождь 3 .5 года бегает и делает заявления.. после квартала никак не перестроется..клоун. а нашего не трожь.. он своё дело знает

    16.08.2025

  • Dexterous

    Арбузы пошел продавать…

    16.08.2025

  • Слоноул

    Беременный же — нельзя ему волноваться.

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    субульке привет у меня свой гладкий губером сидит

    16.08.2025

  • Город Моторов

    убери себя, придурок

    16.08.2025

  • Город Моторов

    Ты дебил?

    16.08.2025

  • gan75

    ...в аэропорт?...

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    А вождь делал заявления после Аляски? Физруков ещё ругаете

    16.08.2025

  • Руслан

    Чемодан что ли собирает, боится опоздать на рейс Москва-Милан?

    16.08.2025

  • igorlvov

    Личные обстоятельства - чемодан поехал на распродаже покупать! Если так, то да это серьёзное оправдание! :))) ИСТЕРИЧНОЕ ПОЗОРИЩЕ!

    16.08.2025

  • Kuch777

    уберите чудовище из РФПЛ!

    16.08.2025

    • Семак — об игре «Зенита»: «Старт сезона получился скомканным»

    Тренер «Спартака» Сакич заявил, что красно-белые доминировали в матче с «Зенитом»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости