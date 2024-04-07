Семак — о победе над «Балтикой»: «Не хватило забитых мячей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Балтики» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

— В принципе, хорошая игра. Думаю, достаточно уверенно по качеству и по игре, и не столь уверенно по счету получилось. Не хватило забитых мячей — здесь вратарь сегодня хорошо сыграл, и мы не смогли реализовать то, что создали. Поэтому нервозность присутствовала до финального свистка — для футбола это абсолютно нормально. Всех наших болельщиков и команду с победой, будем готовиться к следующему матчу, — сказал Семак.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками