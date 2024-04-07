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Сегодня, 19:05

Семак о пропуске Венделом матча с «Краснодаром»: «Потеря лидера — это серьезно»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вендел.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал желтую карточку хавбека Вендела в матче с «Балтикой» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

Из-за перебора предупреждений полузащитник пропустит игру с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата.

— Сергей Богданович, из-за перебора желтых карточек Вендел пропустит важнейшую игру с «Краснодаром». Это серьезная потеря для команды?

— Для любой команды потеря лидера — это серьезно. Это был несчастный случай, он случайно поскользнулся. Но это футбол, ничего не сделаешь. Будут играть те, кто готов.

— Дуглас Сантос сегодня не был в заявке. Вы решили его приберечь, потому что у него три желтых карточки или другие причины?

— Нет, у него есть определенные проблемы по состоянию здоровья. Они небольшие, надеюсь, к следующему матчу он будет готов. Сегодня он не мог принимать участие.

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Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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