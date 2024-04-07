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Сегодня, 19:22

Педро — о победе над «Балтикой»: «Была сложная игра, мяч не шел в ворота»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вингер «Зенита» Педро прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ. Он стал автором единственного гола.

— Три гола в двух матчах (он также оформил в дубль в матче Кубка России против «Спартака» (2:1), — Прим. «СЭ») — какие ощущения? Радость, кураж?

— Испытываю большое счастье и большую радость. Сегодня смог помочь команде, надеюсь, впереди будет много поводов для радости. Буду стараться изо всех сил, чтобы забивать и отдавать передачи.

— Матч складывался непросто, наверное, в первую очередь, потому что казалось, что не летит мяч в ворота. Было такое ощущение?

— Действительно, была сложная игра, мяч не шел в ворота. Вратарь очень много моментов вытащил, спасал на ленточке, играл очень ярко, и мы упустили множество моментов, которые не должны упускать. Из-за этого, думаю, в концовке было немножко нервно. Но главное, что мы победили. Будем сейчас усиленно работать, впереди очень важный матч.

— Всю эту неделю у многих из нас играет песня про Педро. Не надоела ли она вам?

— Да, это забавно, потому что я не знал про этот тренд, а российские игроки мне показали, поставили видео. Забавно, я с юмором к этому отнесся.

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«Зенит» набрал 44 очка и вернул себе лидерство в таблице чемпионата России. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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Семак — о победе над «Балтикой»: «Не хватило забитых мячей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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