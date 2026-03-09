Карседо — о победе над «Акроном»: «Рад за характер, который показал «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо доволен характером, который команда проявила в домашнем матче 20-го тура РПЛ с «Акроном» (4:3).

— Сегодня я рад за характер, который показала команда после матча с «Динамо». Мы смогли отыграться дважды и добиться победы!

— Как оцените Барко, который играл сегодня на левом фланге атаки?

— Что касается Барко, он провел прекрасный матч. Он был сегодня лучшим. Мы хотели нивелировать преимущество «Акрона» в росте. Задумка была быть выше в центре поля, поэтому передвинули Барко на фланг, где дали ему свободу.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут 14 марта на выезде против «Зенита».

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