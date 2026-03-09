Главный тренер «Акрона» Тедеев: «Спартак» хорошо подготовлен физически, но мы были не хуже»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал игру «Спартака» (3:4) в матче 20-го тура РПЛ.

— Какой «Спартак» более интенсивный — осенний или весенний?



— Нынешнего образца. «Спартак» старается играть больше в вертикальный футбол, достаточно много длинных передач. Достаточно интенсивная группа атаки. Хорошо физически подготовлена команда. Но мы были не хуже.



— Почему Дмитрий Пестряков не вышел сегодня в старте?



— Понимали, что в какой-то момент надо будет усиливать игру. Это было продиктовано тактическими соображениями. Пестряков может по ходу игры выйти и добавить. Кто-то должен выходить на замену. Это ключевая ситуация, когда надо усиливать замену. Пестряков вышел на позицию крайнего нападающего. У нас были сомнения, выпускать ли другого игрока, но мы последовали по пути, что на сборах готовили Марадишвили на эту позицию. Но сегодня был один крайний защитник, которому было не совсем удобно выходить в таком матче. А ставить туда Пестрякова не было возможности, — сказал Тедеев на послематчевой пресс-конференции.

«Спартак» набрал 35 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке.

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