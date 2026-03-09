Карседо — об игре «Спартака» на стандартах: «Это тот компонент, который нам надо отрабатывать»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо после победы над «Акроном» (4:3) в 20-м туре РПЛ прокомментировал игру команды на стандартах.

— Почему у команды так хорошо получаются стандарты у чужих ворот, но так плохо у своих?

— Это тот компонент, который нам надо отрабатывать. Но мы рады, что смогли забить с углового. Мы отдельно отрабатывали стандарты с Ву. Согласен, что мы не должны так много пропускать со стандартов. Но мы должны искать решение и исправлять ошибки.

— В чем причина такой плохой игры команды в обороне?

— Согласен, мы должны прибавлять в обороне к игре с «Зенитом». Мы должны действовать компактнее и надежнее. Но это будет отдельная игра, к которой мы будем готовы.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут 14 марта на выезде против «Зенита».

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