«Краснодар» — «Акрон»: прямая трансляция матча РПЛ

«Краснодар» примет «Акрон» в рамках 8-го тура чемпионата России в воскресенье, 13 сентября. Игра состоится на «Ozon Арене» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Акрон» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.25 мск.

После семи туров чемпионата России «Краснодар» имеет в активе 19 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. «Акрон» же с четырьмя очками идет на 15-й строчке.

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