Главный тренер «Спартака» Абаскаль прибыл в Москву и посетил «Открытие Банк Арену»

Новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл в Москву, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний специалист посетил стадион команды «Открытие Банк Арену».

10 июня, красно-белые объявили о подписании контракта с Абаскалем. В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».