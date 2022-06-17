Семин прокомментировал решение руководства «Локомотива» не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение руководства железнодорожников не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, решение было принято руководством «Локомотива» после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба.

«Думаю, что лучше вам все узнать у Цорна и Леонченко. Они все вам объяснят», — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону «Казанку», выступавшую в ФНЛ-2.

В начале мая «СЭ» сообщал, что железнодорожники приняли решение закрыть фарм-клуб.