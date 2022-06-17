Билялетдинов — о решении не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2: «Это не то, на чем нужно экономить»

Бывший тренер «Локомотива» Ренат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение руководства железнодорожников не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2.

«Молодежь росла через «Казанку». Сама команда тоже развивалась. Отсутствие такой команды пойдет в минус «Локомотиву». Стоимость содержания команды второй лиги не такая, чтобы на ней экономить. Можно избавиться от одного легионера и играть во второй лиге не один сезон. Получается, что легионеры более выгодны чем «Казанка». Мне бы хотелось видеть эту команду. Это не то, на чем нужно экономить», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону «Казанку», выступавшую в ФНЛ-2. По итогам прошлого сезона клуб занял последнее место в группе 2.