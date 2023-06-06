Парфенов: «Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов сравнил РПЛ с первой лигой.

«Мы не играем с командами РПЛ весь сезон. Ребята из «Пари НН» играют в премьер-лиге, значит, у них есть какие-то качества. Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую. Я был в этой лиге с «Тосно» 5-6 лет назад, тогда она была другая. Сейчас тут много молодых ребят, а раньше было больше опытных», — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова.

«Родина» получила право принять участие в стыках за выход в РПЛ. В рамках стыковых матчей московская команда встретится с «Пари НН». Первая игра пройдет 7 июня, ответная — 10 июня.