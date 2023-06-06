В «Оренбурге» подтвердили интерес к нападающему ЦСКА Гайчу

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» подтвердили интерес к нападающему ЦСКА Адольфо Гайчу.

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем канале «Инсайды от Карпа».

«Мы интересуемся Гайчем. Мы спросили ЦСКА, но пока не получили ответа. Если будет такая возможность, то возьмем нападающего в аренду. На данный момент мы рассматривает только арендное соглашение на год, а не полноценный трансфер», — сказал Еремякин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гайч провел 16 матчей за «Верону» в серии А, на его счету 2 гол и 1 результативная передача.