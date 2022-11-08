Личка: «Хочется, чтобы человек включил матч «Оренбурга» и не переключал на другой канал»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил свою игровую философию.

— Вы осознаете, что за несколько месяцев сумели создать одну из самых симпатичных команд РПЛ?

— Когда я только пришел в «Оренбург», сразу обозначил руководителям свою философию. Помню, сказал тогда одну вещь: «Лучше я буду выигрывать со счетом 4:3, чем 1:0». Футбол, при котором девять игроков садятся за линию мяча и ждут своего шанса в контратаке или на стандарте, — это не про меня. Я хочу, чтобы мои футболисты доставляли удовольствие болельщикам своей игрой. Причем не только оренбургским. Нужно, чтобы человек пришел, например, с работы домой, включил телевизор, увидел матч «Оренбурга» и не переключил на другой канал. Мне кажется, в ФНЛ у нас получалось играть зрелищно. В РПЛ прекрасно понимаем, что мы здесь новички. Нам сложно конкурировать с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА в плане результата. Но почему мы должны отказываться от атакующего стиля?

— Но вы же понимаете, что, играя в открытый футбол в РПЛ, вы рискуете недобрать нужных очков?

— Да. Такого исключать нельзя. В ФНЛ, конечно, больше силовой борьбы. В РПЛ уже подобраны игроки более высокого класса, технически оснащенные. И я не понимаю, как с такими исполнителями можно играть исключительно от обороны, сидеть сзади, ставить «автобус». Уровень игроков позволяет тебе ставить зрелищный футбол. Понятно, что бывают спады по ходу сезона. Но поражение поражению рознь. Допустим, мы уступили «Краснодару» (0:2), «Динамо» (2:3). Да, потеряли очки, допускали ошибки, однако пытались забить голы, старались атаковать, лезли вперед.

После 16 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками.