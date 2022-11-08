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Степашин: «Даниил Фомин джентльмен не только на поле, но и за его пределами»

Степашин поздравил Фомина с получением премии «Джентльмен года 2022»
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поздравил полузащитника команды Даниила Фомина с получением премии «Джентльмен года-2022».

«От всей души хочу поздравить Даниила Фомина с этой наградой. Когда тебе всего 25 лет, а ты уже джентльмен — это здорово. Причем, он джентльмен не только на поле, но и за его пределами. Мы договорились, что 13 ноября в ворота ЦСКА Даниил Фомин забьет блестящий гол», — сказал «СЭ» Степашин.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
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 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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 - : -
12.11 12:00
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 - : -
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 - : -
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