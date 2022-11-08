Абаев считает, что в адрес Чистякова прозвучали нелепые обвинения

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался об обвинениях в адрес защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Позиция руководства «Зенита» абсолютно неправильна по отношению к Чистякову. Нелепые и непонятные обвинения прозвучали. Любой футболист может ошибиться. Отстранять от тренировок и обвинять во всех грехах после того, как защитник «привез» один гол. Я даже представить не могу того, что кто-то в игре за «Зенит» мог намеренно совершить ошибку. Зачем так с ним поступать? Это несправедливо», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

В матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел защитника из основного состава команды. Сегодня, 8 ноября, агент Чистякова сообщил, что футболист тренируется с «Зенитом».