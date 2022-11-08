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Сегодня, 18:26

Абаев считает, что в адрес Чистякова прозвучали нелепые обвинения

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался об обвинениях в адрес защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Позиция руководства «Зенита» абсолютно неправильна по отношению к Чистякову. Нелепые и непонятные обвинения прозвучали. Любой футболист может ошибиться. Отстранять от тренировок и обвинять во всех грехах после того, как защитник «привез» один гол. Я даже представить не могу того, что кто-то в игре за «Зенит» мог намеренно совершить ошибку. Зачем так с ним поступать? Это несправедливо», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

В матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел защитника из основного состава команды. Сегодня, 8 ноября, агент Чистякова сообщил, что футболист тренируется с «Зенитом».

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-nelepyie-i-neponyatnyie-obvineniya-prozvuchali-v-adres-chistyakova
Дмитрий Чистяков
Илья Абаев
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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