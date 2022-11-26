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Осинькин о том, сохраняют ли в «МЮ» интерес к Пиняеву: «Там больше заняты Роналду»

Осинькин ответил на вопрос, сохраняется ли у «Манчестер Юнайтед» интерес к Пиняеву
Руслан Минаев
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Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, сохраняется ли у «Манчестер Юнайтед» интерес к полузащитнику Сергею Пиняеву.

С 2017 года 18-летний хавбек несколько раз выезжал на стажировку в академию «красных дьяволов».

«Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует большие клубы, они всегда найдут возможность пригласить», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

В матче группового турнира Кубка России Пиняев забил в ворота «Спартака» (2:1).

В нынешнем сезоне хавбек провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-inte-res-myu-k-pinyaevu-sejchas-tam-zanyaty-krishtianu-ronaldo/

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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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