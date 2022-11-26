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Кириченко покинул «Трактор» вслед за Бердыевым ради работы в России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дмитрий Кириченко сообщил, что покинул тренерский штаб иранского «Трактора» вслед за Курбаном Бердыевым ради работы в России.

При этом специалист не подтвердил, что он переходит в Сочи.

«Перехожу ли я в Сочи? Пока нет никаких... «Трактор» мы покинули, да. Узнаете все из официальной информации. Ушел ли я из «Трактора» ради работы в России? Ну, естественно», — приводит «РБ Спорт» слова Кириченко.

Кириченко работал ассистентом Курбана Бердыева в «Тракторе» с июня 2022 года. Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kirichenko-ya-tozhe-pokinul-traktor-radi-raboty-v-rossii/

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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