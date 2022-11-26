Кириченко покинул «Трактор» вслед за Бердыевым ради работы в России

Дмитрий Кириченко сообщил, что покинул тренерский штаб иранского «Трактора» вслед за Курбаном Бердыевым ради работы в России.

При этом специалист не подтвердил, что он переходит в Сочи.

«Перехожу ли я в Сочи? Пока нет никаких... «Трактор» мы покинули, да. Узнаете все из официальной информации. Ушел ли я из «Трактора» ради работы в России? Ну, естественно», — приводит «РБ Спорт» слова Кириченко.

Кириченко работал ассистентом Курбана Бердыева в «Тракторе» с июня 2022 года. Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.