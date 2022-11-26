Алаев: «При составлении структуры календаря на сезон-2023/24 исходим из двух сценариев»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что у лиги есть два варианта при составлении структуры календаря на сезон-2023/24.

«Мы адаптировались к той реальности, которая есть. Сборные существуют, проводят матчи. Делать прогнозы не буду, ни один человек сейчас это не сделает. Мы готовы к любому сценарию. Есть дедлайны по формированию календаря еврокубков. Окна ФИФА известны — март, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, мы не можем их не учитывать.

На данный момент мы члены УЕФА — да, отстранены от соревнований, но теоретически нас могут вернуть к соревнованиям в следующем году. Дедлайн этого решения — до начала мая следующего года. Мы будем готовить два сценария календаря, и какой из них реализуем, зависит в том числе от взаимоотношений с УЕФА. Есть ли вероятность, что наши клубы вернутся в еврокубки в следующем сезоне? Мне кажется, никто не может дать прогноз. Но надо быть готовым к любому сценарию», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках до конца сезона-2022/23, сборная России не была допущена до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024 и пропустила розыгрыш Лиги наций в сезоне-2022/23.