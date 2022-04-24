Юран: «Какие вопросы могут быть к Садыгову? Я даю шанс всем игрокам»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру нападающего команды Ильи Садыгова.

Сегодня, 24 апреля Садыгов отличился забитым голом в игре 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1).

«Делать гибрид — качества игры и результата очень сложно. Нам нужные трудовые очки. С этой командой мы усилимся. Или мы набираем очки, или мы играем в красивый футбол. Я не проводил сборы, не комплектовал команду. Я работаю по факту. Показывать красивый футбол — чревато в такой ситуации. Какие могут быть вопросы к Садыгову? Он игрок «Химок». У него контракт. Я принимаю решение, когда его выпустить или не выпустить. Я даю шанс всем игрокам», — сказал Юран.

В сезоне-2021/22 Садыгов принял участие в 10 матчах «Химок», на его счету 2 гола. 21-летний россиянин — сын инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.