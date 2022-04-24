Нападающий «Химок» рассказал о курьезном голе в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов вспомнил эпизод матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1), когда он смог забить гол.

«В моменте с голом сыграл в отбор, забил. Партнеры мне подсказали, сказали идти к вратарю. Удивили ли действия вратаря? Не хотел бы заострять внимание на этом эпизоде.

По-обычному смотрю на результативную серию. Конечно, приятно. После матча с ЦСКА это был кураж, а сейчас уже немного иначе. Не скажу, что я уже не удивлен, но главное, что принес помощь команде», — заявил Садыгов.