Игнатьев оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ: «Команда сделает все возможное. Но и другие клубы хотят иметь место под солнцем»

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона.

«Трудно сейчас говорить об этом. Сейчас «Торпедо» находится в поиске тренерских кадров. Пришел новый тренер. Будем рассчитывать, что он изменит отношение к рабочему процессу. Команда будет делать все возможное, чтобы не вылететь. Но и другие клубы тоже хотят иметь место под солнцем», — сказал Игнатьев «СЭ».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 13 матчах.