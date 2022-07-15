Юран: «Неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Мы не летаем в облаках. Мы неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало. Каждую игру надо играть на пределе своих возможностей, тогда будем зарабатывать очки.

— Чем удалось зарядить футболистов на второй тайм?

— Тем, что нужно выходить на поле и играть на полной самоотдаче. В конце парни поймали кураж, они хотели большего. Это ценное качество. Казалось бы, «Зенит», чемпион, но они хотели большего.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в первых турах чемпионата, петербургская команда не проигрывает на старте национального первенства с 2003 года — 14 побед и 6 ничьих.