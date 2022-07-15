Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:28

Юран: «Неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало»

Юран прокомментировал результат матча против «Зенита»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Мы не летаем в облаках. Мы неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало. Каждую игру надо играть на пределе своих возможностей, тогда будем зарабатывать очки.

— Чем удалось зарядить футболистов на второй тайм?

— Тем, что нужно выходить на поле и играть на полной самоотдаче. В конце парни поймали кураж, они хотели большего. Это ценное качество. Казалось бы, «Зенит», чемпион, но они хотели большего.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в первых турах чемпионата, петербургская команда не проигрывает на старте национального первенства с 2003 года — 14 побед и 6 ничьих.

Сергей Юран
ФК Зенит
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Он отказывал «Милану», общался с Дедом Хасаном и загубил карьеру из-за тройного разрыва крестов. Трагическая судьба спартаковца Александра Козлова, умершего в 29 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Юран рассказал, что больше не рассчитывает на Набиуллина в «Химках»
Юран заявил, что у Набиуллина есть предложения от «Рубина» и «Торпедо»
Семак о Бакаеве: «Надо доказывать, что он достоин играть в старте»
Семак назвал ошибки «Зенита» в матче с «Химками»
Суперсенсация на старте РПЛ: «Зенит» теряет очки в Химках
Семин: «Матч с «Химками» — пример того, как соперничать с «Зенитом» за чемпионство»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак о Бакаеве: «Надо доказывать, что он достоин играть в старте»

Юран заявил, что у Набиуллина есть предложения от «Рубина» и «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости