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Сегодня, 13:24

Главный тренер «Динамо» Шварц высказался о возможном изменении лимита

Сандро Шварц прокомментировал возможное изменение лимита и введение паспорта болельщика
Виктория Кравченко
Сандро Шварц.
Фото ФК «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об изменении лимита в чемпионате России.

«По поводу лимита, насколько я понимаю, официально решение не принято. Есть слухи. Давайте вернемся к обсуждению этого вопроса, если решение будет официально озвучено. До этого момента не вижу смысла рассуждать на эту тему», — сказал Шварц.

Также немецкий специалист прокомментировал введение Fan ID.

«Что касается второго вопроса, то я вот что скажу. И мне, и всем, кто работает в «Динамо», очень важно, чтобы болельщики заполняли трибуны стадиона, были рядом с командой, заряжали её своей энергией. Даже сюда на сборы приехало около 100 человек, и команда почувствовала их поддержку. Я очень надеюсь, что даже если какие-то противоречия существуют, то их удастся разрешить путём конструктивного диалога», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

Бело-голубые после 18 туров Тинькофф РПЛ занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» — 2 очка.

ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

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