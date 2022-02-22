Главный тренер «Динамо» Шварц высказался о возможном изменении лимита

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об изменении лимита в чемпионате России.

«По поводу лимита, насколько я понимаю, официально решение не принято. Есть слухи. Давайте вернемся к обсуждению этого вопроса, если решение будет официально озвучено. До этого момента не вижу смысла рассуждать на эту тему», — сказал Шварц.

Также немецкий специалист прокомментировал введение Fan ID.

«Что касается второго вопроса, то я вот что скажу. И мне, и всем, кто работает в «Динамо», очень важно, чтобы болельщики заполняли трибуны стадиона, были рядом с командой, заряжали её своей энергией. Даже сюда на сборы приехало около 100 человек, и команда почувствовала их поддержку. Я очень надеюсь, что даже если какие-то противоречия существуют, то их удастся разрешить путём конструктивного диалога», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».