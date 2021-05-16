Главный тренер «Динамо» Шварц прокомментировал слухи об интересе «Шальке»
21:55
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал информацию об интересе «Шальке».
«Могу ответственно заявить, что я ни с кем переговоров не вел и продолжаю тренировать «Динамо». Я амбициозный тренер и хочу, чтобы моя команда развивалась. А сейчас нам всем нужно восстановиться после завершения нынешнего чемпионата и с новыми силами войти в новый сезон», — цитирует Шварца официальный сайт клуба.
Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до конца июня 2022 года. По итогам сезона столичный клуб занял седьмую строчку, набрав 50 очков.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/svarc-my-zalozili-xorosii-fundament-kotoryi-smozem-ispolzovat-v-budushhem
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