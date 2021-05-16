«Спартак» разгромил «Зенит» в Юношеской футбольной лиге

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче 25-го тура Юношеской футбольной лиги-1 со счетом 3:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге. В составе гостей отличились Михаил Пилипенко, Никита Трапицын и Максим Лайкин.

В другом матче «Краснодар» сыграл вничью с «Академией Коноплева» в ЮФЛ-1. В составе тольяттинской команды гол забил Дмитрий Артюхин, но на 83-й минуте «быки», несмотря на 2 удаления, смогли сравнять счет благодаря голу Артема Даценко.

Перед последним туром «Зенит» лидирует в таблице и опережает «Краснодар» на 1 очко.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

ЦСКА — «Динамо» 2:2

СШОР «Зенит» — Чертаново" - 0:3

«Строгино» — «Локомотив» — 3:2

«Ростов» — ФШМ — 3:1

«Рубин» — «Мастер-Сатурн» — 0:2 "

ЮФЛ-2

«Академия Коноплева» — « Краснодар » — 1 : 5

«Ростов» — ФШМ — 2 :2

СШОР «Зенит» — «Чертаново» — 1: 0

" Строгино " - «Локомотив» - 2 : 0

ЦСКА - «Динамо » — 3 :1

« Рубин» — «Мастер-Сатурн» — 0:4