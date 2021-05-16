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«Спартак» разгромил «Зенит» в Юношеской футбольной лиге

21:53

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче 25-го тура Юношеской футбольной лиги-1 со счетом 3:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге. В составе гостей отличились Михаил Пилипенко, Никита Трапицын и Максим Лайкин.

В другом матче «Краснодар» сыграл вничью с «Академией Коноплева» в ЮФЛ-1. В составе тольяттинской команды гол забил Дмитрий Артюхин, но на 83-й минуте «быки», несмотря на 2 удаления, смогли сравнять счет благодаря голу Артема Даценко.

Перед последним туром «Зенит» лидирует в таблице и опережает «Краснодар» на 1 очко.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

ЦСКА — «Динамо» 2:2
СШОР «Зенит» — Чертаново" - 0:3
«Строгино» — «Локомотив» — 3:2
«Ростов» — ФШМ — 3:1
«Рубин» — «Мастер-Сатурн» — 0:2"

ЮФЛ-2

«Академия Коноплева» — «Краснодар» — 1:5
«Ростов» — ФШМ — 2:2
СШОР «Зенит» — «Чертаново» — 1:0
"Строгино" - «Локомотив» - 2:0
ЦСКА - «Динамо» — 3:1
«Рубин» — «Мастер-Сатурн» — 0:4

Последний тур пройдет 22 мая.

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