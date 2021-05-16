Виктор Гончаренко: «К сожалению, у Вандерсона наверняка серьезная травма»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:1) сказал, что его расстроила травма Вандерсона.

«Все-таки мы очень сильно расстроились травме Вандерсона, — сказал Гончаренко на пресс-конференции. — Турнирная ситуация для нас сегодня ничего не значила, а вот Вандерсон в преддверии следующего сезона был бы нам очень полезен. Но, к сожалению, это футбол, и здесь нельзя угадать, что произойдет. А так в целом достаточно качественно провели игру. Очень много правильных атак провели, оборонялись очень хорошо. И высоко, и на своей половине поля. Проявили характер. В предыдущих матчах нам этого не хватало. Дух команды был виден.

Этим и прекрасен футбол, что есть болельщики. Мы, те люди, которые влюблены в футбол, должны отдавать всех себя футболу вне зависимости от того, какая турнирная ситуация. Если нет, то футболом лучше не заниматься. Любая победа приятна. Может быть, в преддверии отпуска, чтобы мы лучше понимали, как действовать в следующем сезоне. В любом случае, победа есть победа. Лучше победы может быть только победа.

Автогол Газинского? Бывают такие случаи. Автогол всегда тяжело объяснить. У Вандерсона, к сожалению, наверняка серьезная травма. А остальные вроде нормально себя чувствуют. Межсезонье? 16-го у нас медосмотр. После двух дней медосмотра мы 18-го числа улетаем на сборы в Австрию. Усиление? Мы активно над этим работаем. Очевидно, что с уходом Берга нам нужен нападающий. Будем смотреть. Может быть, еще игрок центральной зоны. Мы много вариантов рассматриваем. Самое важное, чтобы мы попали в точку, и новички были сильнее тех игроков, которые есть».

Вандерсон забил один из мячей «быков» в этой игре. Он был заменен на 68-й минуте.