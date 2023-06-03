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Сегодня, 21:50

Федотов: «Нужно двигаться и меняться, чтобы ЦСКА не был предсказуем для соперника»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Ростовом» (4:1) в 30-м туре РПЛ.

— Сегодня мы увидели очень хороший командный настрой и командный дух. Ребята показали содержательный футбол с обилием скоростных комбинаций. Получилось реализовать наши задумки в виде забитых голов. Этот настрой чувствовался еще на предыгровой тренировке. Да, предыдущие матчи сложились не очень позитивно, но мы чувствовали запас сил и желание двигаться вперед, чтобы завоевать серебро.

— Какие цели перед вами ставили перед началом сезона?

— Мы прекрасно понимали, что ПФК ЦСКА — клуб с традициями и амбициями. Других задач (кроме побед) клуб не ставил и не будет ставить. Поэтому про цели и задачи даже не говорилось, они всегда едины.

— Валерий Карпин сказал, что в отсутствии еврокубков призовое место не имеет особенного значения. Согласны с ним?

— Что же тогда они весь сезон сражались? Думаю, сегодня они бы с удовольствием победили и заняли второе место. Все мы — амбициозные люди, хотим быть как можно выше. Это спорт высоких достижений, где результат — главенствующий.

— Насколько та игра, которую мы видим сейчас, соответствует вашим наилучшим ожиданиям? Как бы вы оценили прогресс команды?

— Переделов для совершенства нет. Есть, над чем работать всегда. Нужно двигаться и меняться, чтобы мы не были предсказуемы для соперника. Ни один тренер не скажет, что его все удовлетворяет. Только так подумаешь, а через неделю происходят какие-то метаморфозы, и ты понимаешь, как ты заблуждался.

— Что вы думаете по поводу вклада Щенникова?

— На экране на стадионе после матча написали — Легенда № 42. Излишних слов не надо, он на протяжении всей карьеры служил ПФК ЦСКА. Те завоеванные трофеи при участие Георгия много говорит о его профессионализме и мастерстве. Мы можем ему только поаплодировать. Жоре есть и что вспомнить, и что рассказать детям.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Источник: ПФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

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Локомотив

 20 1 4
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 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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