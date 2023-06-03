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Балахнин считает перебором четыре гола в ворота «Ростова» в первом тайме матча с ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче ростовчан с ЦСКА в заключительном туре чемпионата России (1:4).

«Я, конечно, не предполагал, что счет будет такой, но думал, что гостям будет тяжело выиграть. Это очевидно. Было заранее известно, что в матче не примут участие ряд ведущих футболистов. А на кону стояли серебряные медали. К тому же армейцы играли дома. Конечно, победа ЦСКА была более вероятна», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Также он оценил четыре гола ЦСКА в первом тайме.

«Перебор. «Ростов» был откровенно слаб в обороне. Пропустил четыре, а мог еще больше. Просто во втором тайме ЦСКА сбавил обороты. У команды впереди суперфинал Кубка России, вот ребята и поберегли себя. А так, вообще все было бы печально», — добавил специалист.

После победы над «Ростовом» в 30-м туре ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России. Южане заняли четвертое место. Победителем РПЛ сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал «Зенит».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005146740_balahnin_chetyire_gola_v_vorota_rostova_v_pervom_tayme__eto_perebor
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
 1 : 0
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