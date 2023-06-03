Балахнин считает перебором четыре гола в ворота «Ростова» в первом тайме матча с ЦСКА

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче ростовчан с ЦСКА в заключительном туре чемпионата России (1:4).

«Я, конечно, не предполагал, что счет будет такой, но думал, что гостям будет тяжело выиграть. Это очевидно. Было заранее известно, что в матче не примут участие ряд ведущих футболистов. А на кону стояли серебряные медали. К тому же армейцы играли дома. Конечно, победа ЦСКА была более вероятна», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Также он оценил четыре гола ЦСКА в первом тайме.

«Перебор. «Ростов» был откровенно слаб в обороне. Пропустил четыре, а мог еще больше. Просто во втором тайме ЦСКА сбавил обороты. У команды впереди суперфинал Кубка России, вот ребята и поберегли себя. А так, вообще все было бы печально», — добавил специалист.

После победы над «Ростовом» в 30-м туре ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России. Южане заняли четвертое место. Победителем РПЛ сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал «Зенит».