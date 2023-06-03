Алпатов о сезоне «Динамо»: «К сожалению, не получилось порадовать болельщиков»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов поделился мнением о сезоне бело-голубых в РПЛ.

«Чего не хватило, чтобы закрепиться в пятерке? Сложно ответить на этот вопрос. Если бы ответы лежали на поверхности, то мы бы сделали выводы намного раньше и поборолись бы за не только за пятерку, но и за тройку.

Могу сказать, что у нас самые преданные болельщики, которые терпеливо ждут от нас положительных результатов. В прошлом сезоне нам удалось занять третье место, порадовать их, так как до этого долго не были в призах. К сожалению, в этом году этого сделать не получилось», — цитирует Алпатова пресс-служба клуба.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло 9-е место, набрав 45 очков.