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Тедеев призвал спокойно относиться к поражениям после игры со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент
Заур Тедеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отметил, что нужно спокойно относится к таким поражениям, как в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4).

— Артем Дзюба сказал, что для него это тяжелое поражение. Насколько вам тяжело после этих матчей и трудно ли вам уснуть?

— Как правило работа тренера такова, что нужно решать любые проблемы. Ты, тренер, должен сделать правильные выводы, быть спокоен. Должен быть уверен в футболистах до конца. Я в них верю. Футбол такой вид спорта, что не все зависит от тренерских идей. Нужно спокойно принять данность и готовиться к следующему матчу. Нужно обращать внимание на лучшие действия своих футболистов, а ошибки изучать и исключать.

После любого матча очень тяжело и трудно думать о сне. Наверное, ты переживаешь очень много после матча. Ночь — это то время, когда ты делаешь выводы, побыть в одиночестве. Я использую это время, чтобы подумать о предыдущем и будущем матче, — заявил Тедеев.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Кристофера Ву &laquo;Акрону&raquo; в&nbsp;матче 20-го тура РПЛ 9&nbsp;марта.Инфарктный «Спартак» Карседо. Главное — забить больше, чем пропустить!

«Акрон» потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ. Тольяттинская команда (21 очко) занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Заур Тедеев
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Тедеев объяснил, почему Дзюба не стал бить пенальти в матче со «Спартаком»

Тренер «Акрона» Тедеев: «Мы должны играть в тот футбол, который приносит результат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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