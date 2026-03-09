Тедеев призвал спокойно относиться к поражениям после игры со «Спартаком»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отметил, что нужно спокойно относится к таким поражениям, как в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4).

— Артем Дзюба сказал, что для него это тяжелое поражение. Насколько вам тяжело после этих матчей и трудно ли вам уснуть?

— Как правило работа тренера такова, что нужно решать любые проблемы. Ты, тренер, должен сделать правильные выводы, быть спокоен. Должен быть уверен в футболистах до конца. Я в них верю. Футбол такой вид спорта, что не все зависит от тренерских идей. Нужно спокойно принять данность и готовиться к следующему матчу. Нужно обращать внимание на лучшие действия своих футболистов, а ошибки изучать и исключать.

После любого матча очень тяжело и трудно думать о сне. Наверное, ты переживаешь очень много после матча. Ночь — это то время, когда ты делаешь выводы, побыть в одиночестве. Я использую это время, чтобы подумать о предыдущем и будущем матче, — заявил Тедеев.

«Акрон» потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ. Тольяттинская команда (21 очко) занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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