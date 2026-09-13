«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд

Стали известны составы «Краснодара» и «Акрона» на матч 8-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Краснодаре на «Ozon Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Пина, Дуглас Аугусто, Батчи, Черников, Кордоба, Воробьев.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Бистрович, Лончар, Марадишвили, Беншимол, Тедич, Дуду.