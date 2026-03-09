Тедеев объяснил, почему Дзюба не стал бить пенальти в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил, почему пенальти в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4) пробивал не Артем Дзюба.

На 57-й минуте игры, которая прошла 9 марта в Москве, у тольяттинцев гол с пенальти забил Жилсон Беншимол.

— Почему пенальти пробил не Дзюба?

— Это был посыл Артема. Для себя мы понимаем, что он бьет пенальти. Но в данной ситуации мудрое решение футболиста позволило нам забить. Наверное, Артем понимал, что Максименко что-то знает о нем, о его манере. Не всегда тренеру надо лезть в ситуации, которые случаются на поле. Там своя атмосфера.

«Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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