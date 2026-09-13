«Спартак» — «Ростов»: Солари забил с пенальти
«Спартак» забил второй гол в ворота «Ростова» в матче 8-го тура чемпионата России — 2:0.
На 55-й минуте пенальти реализовал Пабло Солари.
Главный арбитр Иван Абросимов назначил 11-метровый после вмешательства ВАР и просмотра повтора за нарушение со стороны Игора Ногейры, который в своей штрафной площади ударил по ноге Наиля Умярова.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
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|5
|1
|2
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|16
|
4
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|4
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|
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|0
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|
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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|1
|1
|
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|1
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