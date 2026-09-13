«Спартак» — «Ростов»: Солари забил с пенальти

«Спартак» забил второй гол в ворота «Ростова» в матче 8-го тура чемпионата России — 2:0.

На 55-й минуте пенальти реализовал Пабло Солари.

Главный арбитр Иван Абросимов назначил 11-метровый после вмешательства ВАР и просмотра повтора за нарушение со стороны Игора Ногейры, который в своей штрафной площади ударил по ноге Наиля Умярова.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».