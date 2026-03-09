Тренер «Акрона» Тедеев: «Мы должны играть в тот футбол, который приносит результат»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил, готов ли отказаться от своего стиля ради сохранения места в чемпионате России.

— У вас один из самых сложных календарей и 4 очка до зоны вылета. Готовы отказаться от своего стиля, чтобы сохранить «Акрон» в РПЛ?

— Мы должны играть в тот футбол, который должен приносить результат. Нельзя играть в красивый или некрасивый футбол. Не тренер определяет стиль игры, а характеры тех игроков, которые у тебя в наличии. Мы не можем сказать, что будем становиться в оборону и отбиваться. Иногда мы прибегаем к такому моменту, но не всегда. Я никогда не видел команду, которая может развиваться, если играет только в обороне.

В понедельник, 9 марта, «Акрон» на выезде уступил «Спартаку» (3:4) в 20-м туре РПЛ и потерпел в чемпионате четвертое поражение подряд. Тольяттинская команда (21 очко) занимает 11-е место в турнирной таблице.

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