Главный тренер «Ахмата» Ташуев подал в отставку

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» после поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче клубов РПЛ и ФНЛ, сообщает пресс-служба грозненской команды.

Готовить «Ахмат» ко второй переходной игре будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко.

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2024 года. До этого он уже тренировал команду в сезоне-2022/23. В завершившемся чемпионате России грозненцы под руководством 66-летнего специалиста с 25 очками заняли 14-е место в турнирной таблице.

«Ахмат» проведет второй стыковый матч с «Уралом» 31 мая.