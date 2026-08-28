«Надеюсь, в скором времени буду в строю». Кисляк рассказал, что получил сильный ушиб в матче с «Акроном»

Но диагноз пока предварительный — ЦСКА рискует потерять еще одного лидера.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

28 августа, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк получил повреждение в гостевом матче шестого тура РПЛ с «Акроном» (2:2). 21-летний футболист покинул поле в первом тайме, предварительный диагноз — ушиб крестцово-подвздошного сустава.

«Завтра все будет понятно»

Армейцы здорово начали игру с «Акроном» и усилиями Лусиано Гонду вышли вперед уже на 13-й минуте. Но вскоре настроение красно-синих испортила травма Кисляка: Матвей упал после столкновения с капитаном хозяев Стефаном Лончаром, пытавшимся отобрать мяч, — схватился за нижнюю часть спины и остался лежать на газоне.

Матвей Кисляк после столкновения со Стефаном Лончаром.

После оказания медицинской помощи он поднялся, но продолжить встречу не смог. На 20-й минуте вместо Матвея на поле вышел Данила Козлов. Кисляк покинул газон, заметно хромая.

Матч в Самаре в итоге завершился со счетом 2:2, причем ЦСКА по ходу матча даже пришлось отыгрываться. Главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов поделился: вынужденная замена повлияла на игру в центре поля.

«Как себя чувствует Кисляк? Матвей начал ходить, ему сделали обезболивающий укол. Все остальное уже после осмотра. С его заменой мы потеряли контроль мяча в середине поля, долго находили эти игровые связи. Думаю, с потерей Матвея мы упустили нить игры, что негативно сказалось», — поделился Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

Вскоре руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил возможный диагноз футболиста.

«У него предварительно ушиб крестцово-подвздошного сустава. Завтра все будет понятно», — сказал Безуглов «Матч ТВ».

Затем к болельщикам обратился и сам Кисляк. «Наверное, как и вы, огорчен результатом. Что касаемо моего здоровья, спасибо большое вам за поддержку, за теплые слова. Я все это вижу. Предварительно — у меня сильный ушиб, надеюсь, в скором времени буду в строю», — сказал Кисляк в видео в своем Telegram-канале.

Матвей сыграл за армейцев во всех восьми матчах нынешнего сезона и отметился одной результативной передачей. На следующей неделе ЦСКА проведет две гостевые встречи: 1 сентября поборется с «Ростовом» в FONBET Кубке России, а 5 сентября — с «Зенитом» в РПЛ. Сможет ли футболист восстановиться к этим двум противостояниям, покажет время.

Лончар после встречи подошел к раздевалке ЦСКА и извинился перед соперником.

«Матвей ответил мне: «Ничего страшного, это игра». Но я не сделал ему ничего такого, просто ждал, он сам попал на мое колено. Это все случайность. Надеюсь, он не вылетит надолго», — передает слова Стефана «Матч ТВ».

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У армейцев эпидемия травм

За последние две недели повреждения получили сразу три футболиста основного состава ЦСКА. Первым выбыл Мойзес, травмировавший переднюю крестообразную связку и наружный мениск в матче с «Факелом». Бразильцу предстоит операция, а ориентировочный срок его восстановления, по словам Безуглова, составляет семь месяцев.

Еще один удар красно-синие получили уже в следующем матче РПЛ с «Локомотивом» — вылетел Дмитрий Баринов. Хавбек вышел на замену в концовке второго тайма, но вскоре был вынужден покинуть поле из-за травмы. После игры ему диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

Дмитрий пройдет двухнедельный курс консервативной терапии, после которого ему сделают контрольное МРТ. Если связка сможет восстановиться без хирургического вмешательства, футболист пропустит до трех месяцев. При необходимости операции срок увеличится как минимум до полугода.

Перед игрой с «Акроном» армейцы вышли в футболках с надписью «Бара, здоровья! Ждем тебя на поле».

Теперь повреждение получил и Кисляк. Примечательно, что всего несколько дней назад Матвей высказывался о потерях Баринова и Мойзеса.

«Для нас сейчас каждый игрок — это очень ценное звено. Будем ждать их и надеяться на скорейшее выздоровление. Такие потери всегда тяжело воспринимаются», — заявлял полузащитник «Матч ТВ».