«Сочи» — «Пари НН»: хозяева открыли счет на 14-й минуте

«Сочи» вышел вперед в первом стыковом матче против «Пари НН» за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26 — 1:0.

На 14-й минуте отличился нападающий Роман Пасевич.

Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Пари НН».