«Химки» не будут обращаться в CAS после решения РФС о невыдаче лицензии для выступления в РПЛ

В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ» о возможном обращении в CAS после решения РФС о невыдаче лицензии для выступления в РПЛ.

— Будут ли «Химки» обращаться в CAS после решения РФС о невыдаче лицензии для выступления в РПЛ?

— Нет, — сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее в среду стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии. После этого подмосковный клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в сезоне-2025/26.