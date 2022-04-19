В «Зените» рассказали, почему в клуб не перешли Кабрал и Габигол

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему зимой клуб предпочел подписать контракт с Юри Алберто, а не с другими потенциальными новичками — Габриэлом Барбозой и Артуром Кабралом.

— Свежий трансфер — Юри Алберто. Когда впервые на него обратили внимание?

— Если не считать Рейниера, который сейчас в дортмундской «Боруссии», то Юри Алберто был самым молодым футболистом олимпийской сборной Бразилии в 2020 году. Конечно, я следил за всеми игроками той команды, но не мог не обратить на него внимания. Он в чем-то схож с Клаудиньо: тоже были карьерные взлеты и падения, но после смены «Сантоса» на «Интернасионал» Юри стал прибавлять. Как раз примерно тогда мы начали плотнее следить за Алберто, и постепенно он стал утверждаться в роли ключевого нападающего «Интера». Начинал он как раз со списка YA, то есть у него еще было немного матчей на профессиональном уровне, но перспективы просматривались.

— Габигол, Кабрал. Почему они не перешли?

— На мой взгляд, в случае с Габиголом соотношение потенциальных рисков и трансферной стоимости не в пользу клуба. Это хороший футболист, но он игрок настроения — такой бразилец-бразилец. По индивидуальному мастерству вопросов к нему нет, но я примерно понимаю, сколько запросил бы за него «Фламенго». Кабрал тоже хороший футболист. Но он дает ровно столько, сколько нужно, чтобы выделяться на своем уровне. В Лиге конференций Кабрал — лучший бомбардир, но у «Базеля» в группе были «Кайрат», «Карабах» и «Омония», да и в чемпионате Швейцарии половина матчей не самого высокого уровня сопротивления. Ну, и нужно понимать, что Кабрал — классический форвард. Я себе не очень хорошо представляю, как бы они выглядели в связке с Дзюбой. Мы же искали не просто центрального нападающего, а который нам даст голы, будет работать на скидках мяча, бежать за спину и играть перед створом. В общем, мы искали замену Азмуну.

— У вас был отдельный список на случай, если Азмун уходит сейчас, и отдельный список, если Азмун уходит летом?

— Просто был список. Если бы Азмун ушел летом, то список мог бы претерпеть изменения. Алберто мог бы взять другой клуб — появился бы кто-то другой вместо него. Но тут было желание сыграть на опережение. Чем больше клуб делает вынужденных шагов, чем чаще реагирует, а не сам диктует условия, тем дороже платит. В зимнее окно немного проще взять форварда, чем летом, когда на рынок выходят клубы с большими бюджетами.