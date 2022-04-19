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Почему Влашич и Кунья не перешли в «Зенит»? Отвечает шеф-скаут клуба

Главный скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не купил Влашича
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никола Влашич.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему летом 2021 года в клуб не перешли хавбеки Матеус Кунья и Никола Влашич. По его словам, за бразильца было сложно конкурировать, а в кандидатуре хорвата не было уверенности из-за его высокой стоимости.

— А Матеус Кунья был в шорт-листе?

— В определенный момент имя этого футболиста появилось на столе. Я его видел в матчах за олимпийскую сборную. Понятно, что это крутой игрок, который может закрыть две позиции — слева и в центре. У него были проблемы с дисциплиной — даже в Германии, в «Герте». Его критиковал тренер пару раз, рано заменяли, но было понятно, что он в перспективе может перейти в клуб, с которым нам будет тяжело конкурировать. Условно — клуб уровня четвертьфинала Лиги чемпионов, куда и вышел «Атлетико», его нынешний клуб. Так что я не считал этот вариант реалистичным. Но я не знаю всех деталей.

— Много месяцев обсуждалась кандидатура Влашича.

— Максимально логичный вариант — включить в список Влашича. Потому что это качественный футболист, который с большим запасом выделялся в РПЛ на своей позиции. Другое дело, что у нас были и другие кандидаты. И нам все равно нужно понимать, оптимальный ли это вариант. Да, Влашич играет в топ-клубе РПЛ, но, может быть, у нас есть кто-то круче? Конечно, если его реально купить, и он лучше всех, то имеет смысл его брать. Но когда речь идет о дорогом футболисте, то покупать его нужно, потому что он лучший, а не по той причине, что он из РПЛ. Несложно было и предположить, что это будет крайне тяжело — зачем ЦСКА продавать игрока конкуренту? Но там, конечно, масла в огонь подлила его фотография на фоне «виража». Это был демонстративный шаг футболиста. Он толковый игрок, футболист сборной Хорватии Просто так такое не делают.

Футболисты Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Юри Алберто, тренер Вильям де&nbsp;Оливейра и&nbsp;главный тренер Сергей Семак. «Зиеша рассматривали на позицию «десятки». Большое интервью шеф-скаута «Зенита»
Никола Влашич
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В «Зените» раскрыли детали перехода Клаудиньо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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