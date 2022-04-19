Скаут «Зенита»: «Если русский защитник при ходьбе не падает, это повод обратить внимание»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал о нюансах своей работы.

— С центральными защитниками в России все сложно. Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов говорил: «Зенит» следит за всеми русскими центральными защитниками, которые бегут и не падают". Близко к правде?

— Если и при ходьбе не падает, уже повод обратить на него внимание. Если серьезно, то мы не ведем абсолютно всех центральных защитников. Если есть русский вариант, замечательно, но их реально мало. Эту позицию для топ-клуба сложно русифицировать. К счастью, у нас сейчас один из двух сильнейших центральных защитников-россиян — Дмитрий Чистяков.

— А почему российских защитников мало? У вас есть объяснение?

— Я могу только строить гипотезы. Одна из них — у нас редко молодых центральных защитников выводят в топ-клубе на игру, а еще реже не в тройке, а в двойке, где ответственность выше. Другая гипотеза — в топ-клубах сильные академии, и они часто доминируют на детско-юношеском уровне. Игр с сопоставимым уровнем сопротивления не так много — сильно меньше тех матчей, в которых эти академии побеждают с крупным счетом. Защитники пасуют часто в этих матчах, но непосредственные оборонительные обязанности выполняют редко. Может, в этом причины. Я могу только предполагать.