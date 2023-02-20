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Сегодня, 09:30

Нагорных об интересе «Зенита» к Баринову: «Пока есть контракт — ничего предлагать нельзя. Мы работаем с Дмитрием и его агентами»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

— Продление контракта Баринова. Если летом его не произойдет, то следующей зимой он сможет подписывать соглашение на правах свободного агента.

— Идет работа. Дима — наш капитан и воспитанник, да и не только он один. Есть еще Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев и другие ребята. На всех них мы рассчитываем. Что касается Димы, если не будет адекватного предложения поиграть за границей, чего он хочет, то мы будем обязательно продлевать контракт с лидером нашей команды. Мы очень ценим Дмитрия. Он хочет поиграть за рубежом, такое желание возникает у многих хороших футболистов. Будут предложения — будем смотреть.

— Говорят, «Зенит» посматривает в сторону Баринова на случай, если Кузяев уйдет.

— Пока есть действующий контракт — ничего предлагать нельзя. Мы работаем с Дмитрием и его агентами, мы в нем заинтересованы.

— Баринов не расстроился из-за того, что переход в «Бешикташ» не состоялся?

— Нет, не расстроился. Он работает, набирает форму, он молодец. Его трансферная стоимость будет только расти.

Ранее Нагорных рассказал, сколько «Локомотив» заплатил «Крыльям Советов» за Сергея Пиняева.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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