Глава совдира «Локомотива» назвал трансферную стоимость Пиняева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, сколько клуб заплатил «Крыльям Советов» за трансфер Сергея Пиняева.

— Пиняев — главный лот на российском рынке среди талантов. Насколько тяжело было опередить конкурентов?

— Мы сделали предложение, как-то все сложилось.

— Сколько стоил трансфер Пиняева?

— Это открытая информация. Мы воспользовались опцией выкупа и потратили 200 миллионов.

— Сейчас, когда подписывали с ним контракт, его выкупная планка повысилась?

— Да, повысилась.

— Можете назвать сумму?

— Не буду.

Пиняев перешел в «Локомотив» в конце декабря 2022 года, 18-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца декабря 2026 года.