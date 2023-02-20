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Журналист Ивкович назвал РПЛ отличной платформой для развития сербских футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский журналист Telеrgraf.rs Зоран Ивкович высказал мнение о выступлениях сербских футболистов в российских клубах.

«Многие сербские игроки оставили свой след не только в России, но и в Европе. РПЛ является отличной платформой и местом развития сербских футболистов для игры в топовых европейских лигах. Чего только стоят Иванович, Видич, Красич и Тошич. В России они стали классными игроками. Все они многие годы являлись членами сборной Сербии и были важны в своих клубах. Если посмотреть на их опыт в России, то Красич и Тошич провели в премьер-лиге, а именно в ЦСКА, намного дольше, чем Видич и Иванович, отыгравшие всего два сезона за «Спартак» и «Локомотив». Пожалуй, самое большое впечатление произвел Зоран Тошич, он стал неотъемлемой частью ЦСКА и любимцем местных болельщиков. Не буду умалять достоинства других игроков, ведь у Видича и Ивановича карьера была насыщенней после отъезда из России, но именно Тошич дал многое российскому футболу. Он легенда РПЛ», — приводит слова Ивковича Sport24.

В нынешнем сезоне в РПЛ выступает шесть футболистов из Сербии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-serbskiy-zhurnalist-rpl-yavlyayetsya-otlichnoy-platformoy-dlya-razvitiya-nashikh-futbolistov
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